Nisu valjda opet kalkulacije? Španjolke su protiv Japana doživjele svoj najteži poraz još od 2012.

Korak po korak, utakmicu po utakmicu i ušli smo već u treće kolo na Svjetskom prvenstvu za nogometašice. Love se i potvrđuju vize za nokaut fazu, a pravo iznenađenje vidjeli smo u skupini C. Tamo su Zambija i Kostarika već nakon druge utakmice ostale bez šansi za nastavak natjecanja, pa su Japan i Španjolska u međusobnom dvoboju odlučivali tko će osvojiti ove skupinu.

To uglavnom donosi i nešto povoljnijeg suparnika na početku nokaut faze, no ne i u ovoj situaciji. Naime, u skupini A je došlo do iznenađenja, pa je na prvom mjestu završila Švicarska, a favorizirana Norveška tek na drugom. Očito i zato osvajanje skupine nije baš i nije bio prioritet za Španjolke, koje su u današnjem dvoboju s japanskom izabranom vrstom doživjele podosta težak poraz, od čak 4-0.

Dapače, to im je najteži poraz u povijesti nastupa na svjetskim smotrama, ali i najveći uopće još od 2012. godine, ako to proširimo i na sva ostala natjecanja. Tada je s 5-0 u kvalifikacijama za Euro 2013. bolja bila Njemačka, no to je bilo tek na početku ovog španjolskog uzleta prema europskom i svjetskom vrhu.

No, možda se i ne radi o kalkulacijama u redovima španjolske reprezentacije, moguće je i da ih jednostavno danas nije išlo. Tome u prilog ide i podatak da su Japanke imale samo 23 posto posjeda, a do svoja četiri pogotka došle su iz samo pet udaraca unutar okvira gola. S druge strane, Španjolska je, uz 77 posto posjeda lopte i čak 898 dodavanja, imala i 10 udaraca prema suparničkim vratima, no bez većih uspjeha.

Junakinje japanske pobjede postale su Riko Ueki i Mina Tanaka s po jednim, odnosno Hinata Miyazawa s dva pogotka. Za ‘nagradu’ su one, dakle, dobile okršaj s Norvežankama u osmini finala, dok će Španjolska imati kudikamo lakši zadatak protiv Švicarki.