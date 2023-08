Nitko ne radi kao ‘gastarbajteri’: Franjo Ivanović je hat-trickom lansirao Rijeku u treće pretkolo

Minimalnu prednost donijela je na Rujevicu Rijeka s Kosova gdje je svladala Dukagjini, ali u uzvratu nije bilo dileme. Bila je to prava demonstracija sile i razlike u klasi s 6-1 za plasman u treće pretkolo Konferencijske lige, a glavne figure riječke pobjede bila su neka nova lica, pristigla ovog ljeta.

Jedine dvije promjene u odnosu na prvu utakmicu Sergej Jakirović je napravio uvrštavanjem Franje Ivanovića i Marca Pašalića u prvu postavu i potpuno je pogodio. Pogotovo se to odnosi na Pašalića koji je pokazao kako brutalnu lijevu nogu ima.

Prvi hitac upozorenja ovaj bivši igrač Borussije Dortmund poslao je u 20. minuti kada je s dva lažnjaka zavaljao čuvara, bacio ga na travu pa odaslao loptu malo kraj gola s nekih 20 metara, a opet je opasno probao u 26. i to mu je skinuo vratar.

No, nezaustavljiv je 22-godišnjak iz Karlsruhea u 27. minuti. Loše je gostujuća obrana čistila jedan korner i lopta je samo pala na kakvih 11 metara, a Pašalić je iz skoka silovito potegnuo iz voleja pod samu prečku za zaista sjajnu golčinu.

I prije toga je Rijeka prijetila iz daljine pa su pucali i Emmanuel Banda i Toni Fruk, a Kosovari su pokazali tek jedan ili dva izlaska koji su više obećavali, ali od toga nije bilo ništa. Najbliže pogotku Dukagjini je bio kad je Ivanović jedan slobodnjak loše čistio pa je lopta zamalo prošla pokraj vrata.

Nisu stali domaći ni nakon gola pa je Lindon Selahi prvo niskom opasnom loptom tražio Ivanovića, ali ovaj je promašio loptu, dok je u 32. sam Selahi silovito tukao iskosa, ali malo pokraj vratnice. No, Riječani svakako mogu biti zadovoljni s prvih pola sata ove utakmice.

U 37. opet su domaći jako blizu pogotku. Niko Janković tukao je izvana, skinuo je i to najzaposleniji čovjek na terenu Kenan Haxhihamza, ali samo do Ivanovića koji iz odbijanca ima gol na dlanu. No, promašio je čistu šansu za 2-0.

No, stigao je i Ivanović do prvijenca prije poluvremena. Prvo je Pašalić još jednom tukao, ali glavom i to u prečku, a u akciji nakon toga Janković je sjajnom loptom u prostor pronašao Ivanovića koji je lako pogodio iz situacije jedan na jedan u 39. minuti.

No, nije dugo vodstvo od dva razlike trajalo jer već u 42. je došla kontra gostiju koju je završio Iljasa Zulfiji. On je pucao s desne strane s kakvih 15 metara, a lopta se od bloka odbila u luk pa od prečke u mrežu za 2-1 i kakvu-takvu, ali jako sitnu nadu Kosovara. Jako brzo je i nju uništio Franjo Ivanović, jednako kao što je uništio svoje čuvare u nadoknadi prvog dijela kad je driblingom promiješao dvojicu pa pogodio za 3-1 s 12 metara za svoj drugi gol u prvom startu za Rijeku.

Rijeka je tako već na odmoru imala lagodnu situaciju, a Jakirović znak da je u dva sina ‘gastarbajtera’ dobio sjajna i vrlo raspoložena pojačanja. Natukla je Rijeka impresivnih 16 udaraca u prvom dijelu, od čega 10 u okvir naspram dva gostujuća pa je potpuno jasna razlika u klasi.

Jednako aktivno krenula je Rijeka i u drugi dio. Tako već u 51. Banda pokušava odličnim udarcem izvana, a dvije minute kasnije Naïs Djouahra prizemnim udarcem završava dobru akciju, ali Haxhihamza upisuje svoju osmu i devetu obranu utakmice.

U 59. vrlo zanimljiva situacija, Riječani traže gol, ali VAR-a nema. Naime, Pašalić je odaslao loptu iz kornera i Djouahra je tukao glavom. Izvadio je to vratar, domaći tvrde da je lopta prešla gol-crtu, ali suci iz Sjeverne Irske nisu pokazali na centar.

Do četvrtog gola Rijeka je ipak došla u 63. minuti. Ovaj put je i taj svemogući Haxhihamza kiksao, izletio je na jedan ubačaj iz kornera i loše boksao, a Bruno Goda je dočekao u petercu i glavom pogodio prazan gol.

Sve do kraja je revijalno, a na Rujevici gledamo pucački trening domaćih i golmanski trening Haxhihamze. Tako je morao skidati još dva jako opasna udarca u narednih 10 minuta, još jedan od strane Djouahre koji je svim silama pokušavao doći do pogotka, ali i još jedan silovit Pašalićev udarac. U 73. može Ivanović do hat-tricka jer sjajno ga je uposlio Adrian Liber, ali gostujući vratar još je jednom na mjestu.

U 81. je pukla i petarda. Ivanović je propustio još jednu šansu za hat-trick jer udarac iz izgledne situacije skinuo mu je Haxhihamza, ali natrčao je Djouahra na odbijanac i napokon stigao do toliko željenog i traženog pogotka, svog drugog otkako igra za Rijeku.

Zanimljiv potez povukao je gostujući trener koji je u 89. minuti zamijenio vratara, a Haxhihamza je za svoju sjajnu predstavu usprkos pet primljenih pogodaka dobio i ovacije pune Rujevice.

Barem onda nije primio šesti gol, već je tu čast dobio njegov zamjenik jer Franjo Ivanović uspio je u svom prvom startu doći do hat-tricka. U drugoj minuti nadoknade zabio je za visokih 6-1, najveću europsku riječku pobjedu nakon 5-0 nad Prestatyn Townom daleke 2013. godine.

Savršena je to proslava 100. Rijekine utakmice pod okriljem UEFA-e, a sada se s puno samopouzdanja ide u treće pretkolo…