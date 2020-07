Niz remija, niz pobjeda i… Lopeteguijeva Sevilla neporažena je u posljednjih 12 ligaških utakmica

Mnogi su ga sprdali nakon neuspješne epizode u Realu, ali Julen Lopetegui u Sevilli je pronašao pravi put…

Tri kola prije kraja španjolskog prvenstva, njegova momčad je četvrta na ljestvici La Lige s ugodnih šest bodova prednosti ispred Villarreala. Štoviše, Los Palanganasi ostvarili su jednak broj bodova kao i Atlético na trećem mjestu, a do kraja ih čekaju ogledi s Mallorcom koja hvata zadnji vlak za opstanak u ligi te Real Sociedadom i Valencijom koje se nadaju Europi.

Ukratko, neće to biti baš lagane utakmice, ali Sevilla je u vrlo dobrom naletu. Sinoćnjom pobjedom nad Athleticom na San Mamésu Lopeteguijevi momci došli su do treće prvenstvene pobjede zaredom i 12. uzastopne utakmice bez poraza u ligi čime je izjednačen niz koji je 2008. godine postavio Manolo Jiménez. Da, trebalo bi napomenuti kako je pola od tih 12 utakmica završilo neriješenim rezultatom, ali plodovi marljivog rada jasno su vidljivi.

🔥 12 games unbeaten.

🚀 6 points clear of fifth.

✅ 3 wins in a row.

🙌❤️🙌 @SevillaFC_ENG are on a roll under Julen Lopetegui!#AthleticSevillaFC pic.twitter.com/0OPsws9HnC

— LaLiga English (@LaLigaEN) July 9, 2020