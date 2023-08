Nizozemci će prekidima utakmica te zabranama dolaska na stadion kažnjavati homofobne povike

Navijači na utakmicama nizozemskog prvenstva prošle sezone se baš i nisu iskazali u najboljem svjetlu. Nerijetko smo bili svjedoci prekidima utakmica zbog nekih nereda ili diskriminatornih povika s tribina, a ostat će upamćen i napad AZ-ovih ultrasa na West Hamove pristaše tijekom Konferencijske lige.

Zato su se u Nizozemskom nogometnom savezu (KNVB) odlučili barem minimalno tome stati na kraju, pa će od nadolazeće sezone drastično sankcionirati i homofobne povika. Čest je i to bio slučaj tijekom prošle sezone, na meti je uglavnom bio PSV-ov ofenzivac Xavi Simons, pa će takvi prijestupnici odsad biti i prikladno kažnjeni.

Prije svega, u takvoj situaciji će službeni spiker uputit upozorenje putem razglasa, a ako se to nastavi, glavni sudac prekinut će utakmicu. Isto tako, pojedinci koje se prepozna da su koristili takve povike mogu očekivati zabranu dolaska na stadione u Nizozemskoj, i to u trajanju čak do 18 mjeseci.

“Nogomet je za sve i za svakoga. No, to ne uključuje skandiranja u kojima se riječi ‘gay’ ili ‘ homo’ koriste kao uvreda. Svi zajedno moramo tu povući crtu. Uvodimo zato ove korake, a kasnije ćemo procijeniti i vidjeti hoće li oni polučiti željeni rezultat”, rekla je Marianne van Leeuwen, jedna od direktorica u savezu.