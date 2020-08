Nizozemci će sljedeće sezone dozvoliti jednoj nogometašici da nastupa za mušku momčad

Prilično težak teret na svojim će leđima ponijeti 19-godišnja nogometašica Ellen Fokkema, a bude li ga nosila s minimalnim teškoćama, odnosno ravnopravno igračima s kojima će se na travnjaku nadmudrivati, uskoro bismo češće mogli gledati nogometne timove koji kombiniraju nogometaše i nogometašice u istoj ekipi.

Nizozemski nogometni savez dozvolio je da se Fokkemi priključi četvrtoligaškom VV Foarutu te nastupa za njegovu momčad. Uz objašnjenje da se Savez zalaže za raznovrsnot i jednakost pokrenut je pilot koji će dati odgovor na pitanje ima li ovaj pokušaj budućnost u nogometu.

🇳🇱 This is 19-year-old Dutch player, Ellen Fokkema.

She will be playing 4th tier men's football this season at @vvFoarut as part of a pilot scheme allowing women to play senior men's football in the Netherlands for the first time. 🔥

🎥: @OmropFryslanpic.twitter.com/j78kr16Hho

