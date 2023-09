Nizozemci pišu da Ajax istražuje Sosin transfer, sportski direktor možda je u sukobu interesa

Nizozemci pišu da je Mislintat preko Becka htio dovesti Eduarda Spercjana iz Rusije, ali transfer se raspao nakon kontroverzi. Međutim, Ajax je na kraju potpisao hrvatskog reprezentativca Bornu Sosu u posljednjim satima prijelaznog roka.

🚨| Sven Mislintat has bought Borna Sosa through a German agency who have shares in a private company run by Mislintat.

Ajax have launched an investigation because a director cannot make decisions on matters in which he has a conflict of interest.

📰| @NOS #Ajax pic.twitter.com/HPSYDrskc9

— All About Ajax (@AllAboutAjax) September 19, 2023