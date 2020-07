Njegova je zadnja: Kulusevski je ugrozio Atalantu, ali Parmu je riješio ‘bezobrazni’ Papu Gómez

Dejan Kulusevski u Parmi hvata fin zalet za Juventus gdje ga je Atalanta prodala za 30 milijuna eura nakon što je odigrao tek tri utakmice za seniorsku momčad. Mogla je ovo lako biti njegova večer, ali jedan stari lisac majstorijom mu je pokvario party…

Upravo je momčad iz Bergama danas na vlastitoj koži osjetila što može ponuditi eksplozivni Šveđanin makedonskog podrijetla. Parma je na Enniju Tardiniju u utakmicu protiv Atalante ušla agresivno, brzo i motivirano, nešto što smo ove sezone puno više puta mogli vidjeti na primjeru Gasperinijeve ekipe. Standardno hitri Gervinho vukao je konce domaćih izlazaka u napad, prodorno probijajući plavo-crne linije, a do prve čiste šanse na utakmici došao je Riccardo Gagliolo u osmoj minuti kada mu je nakon Caprarijeve lopte s desne strane šesnaesterca čistu šansu odlično obranio Pierluigi Gollini.

Spomenutu je akciju započeo upravo Kulusevski kada je Gianluci Caprariju poslao izvrsnu, brzu loptu u prostor, a u 14. minuti ponovno je bljesnuo pogodivši vratnicu. Kuhala se produktivna večer za 20-godišnjaka, a proključala je krajem prve polovice susreta.

Boško Šutalo, nažalost, nije imao poluvrijeme iz snova: poslije dobivenog žutog kartona već u šestoj minuti morao je biti dodatno pažljiv pri duelima, a naleti Parminih brzanaca (posebno Gervinha) nisu mu nimalo pomagali u tom naumu. U prvih 45 minuta osvojio je tek jedan od ukupno pet duela, devet puta izgubio posjed i počinio dva prekršaja, ali je i skrivio pogodak. U 43. minuti spomenuti Gervinho povukao je i zabio se u suparničku polovicu, potom dao loptu u prostor koju je Šutalo nespretno odbio do Kulusevskog, a on ju je potom zakucao u gol za Parmino vodstvo. Bio mu je to ukupno treći pogodak u posljednja tri prvenstvena nastupa te 10. u cijeloj sezoni, a valja spomenuti i osam asistencija…

10 – Dejan #Kulusevski is the first foreign player under the age of 21 to reach double figures for goals in a Serie A season since Mauro Icardi and Erik Lamela in 2013. Extraordinary.#ParmaAtalanta pic.twitter.com/rXEZpHvmg2

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2020