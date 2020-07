Njemački klubovi pripremaju se za povratak publike na stadion. Problema, naravno, ima

Nekoliko klubova priprema se za otvaranje stadionskih vrata u utakmicama njemačkog prvenstva sljedeće sezone. Uz strogo poštivanja higijenskih mjera kao prve crte zaštite od zaraze koronavirusom, takvo bismo što mogli uskoro vidjeti, no rizik je i dalje prisutan i potrebno je vrlo dobro odvagati pozitivne i negativne strane te ideje.

Istočna savezna njemačka pokrajina Saska, piše Deutsche Welle, navodno se ne protivi ideji da RB Leipzig sljedeću sezonu započne s hukom navijača s tribina, jasno, u broju koji bi za to bio primjeren, ali i uz naputak navijačima da izbjegavaju vikanje, pjevanje i vrištanje.

Koronavirus i dalje je prisutan i treba biti discipliniran u pokušaju zaustavljanja njegova širenja, no ohrabrujuće zvuči ideja da bi 20-ak tisuća ljudi moglo na Red Bull Arenu. U pripremi za povrat svojih navijača je i Borussia Dortmund, no postoji i kamen spoticanja koji bi mogao biti prevelika prepreka za otvaranje pojedinih stadiona.

#BVB is undergoing preparations to allow for fans to return to Signal Iduna Park next season in accordance with the DFL's hygiene guidelines. pic.twitter.com/fYnowY2fpn

— DW Sports (@dw_sports) July 17, 2020