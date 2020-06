Njemačko licemjerje: Sanchove i Thuramove poruke protiv rasizma su pod istragom Saveza

Barcelona i Chelsea su službeno progovorili protiv rasizma i osudili policijsko ubojstvo Georgea Floyda u Minneapolisu, Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Weston McKennie odali su mu počast nakon zabijanja golova.

Britanska inicijativa protiv rasizma, Kick It Out, savjetuje svim igračima da kleknu i Savezu da to dopusti, čitava Liverpoolova momčad kleknula je protiv rasizma tijekom treninga, Kylian Mbappé tweetao je o policijskoj brutalnosti i rasizmu…

Čini se da se svijet sporta konačno ujedinio u zajedničkoj borbi protiv rasizma. Međutim… (uvijek postoji međutim, zar ne?)

Black players in Euro leagues often express solidarity w victims of police violence or racism while playing or after scoring. This weekend in Germany: Weston McKennie (USA), Marcus Thuram (France), Jadon Sancho (England). It'd be a powerful statement if white players joined them. pic.twitter.com/SFZgwhEmn5

