NK Istra 1961 je zbog pogoršanja epidemiološke situacije zatvorila tribine za ogled protiv Dinama

Sljedeće subote s početkom u 21:05 sati na stadionu Aldo Drosina održat će se utakmica između pretposljednje momčadi prvenstva Istre 1961 i osvajača naslov hrvatskog nogometnog prvenstva Dinama. Trebala je to biti utakmica koja bi dovukla publiku na tribine, no neće biti.

Domaćin tog ogleda obavijestio je zainteresirane da će utakmica biti odigrana iza zatvorenih vrata. Razlog je, navodi se putem Facebook-profila kluba, pogoršanje epidemiološke situacije.

Klub u priopćenje inzistira da je odluka donesena s ciljem zaštite zdravlja stanovništva.

Odluku kluba prokomentirao je za HRT povjerenik Hrvatski Telekom Prve lige Josip Brezni.

“Iz Pule su mi najavili takvu odluku jer prate odluke lokalnog Stožera civilne zaštite. Ne očekujem da će se to primjeniti u cijeloj zemlji, jer upute nisu takve, ali je moguće da će pojedini lokalni stožeri eventualno zabraniti javna okupljanja, pa samim time i dolazak na stadione. U tom pogledu klubovi su u kontaktu s lokalnim stožerima.”

Dodajući da Hrvatski nogometni savez ne može utjecati na odluke pojedinih klubova kazao je i ovo:

“Mi smo od prvog dana povratka nogometa poštivali sve preopruke i upute Zavoda za javno zdravstvo, ali lokalni stožeri su ti koji brinu za svoje područje i spremni smo poštivati svaku takvu odluku, sve u cilju da zadržimo tijek natjecanja, kao i da se pripremimo za slijedeću sezonu. I dalje posebno pazimo na kontakt igrača i stožera sa širim skupinama i toga ćemo se držati do kraja, a što se tiče gledateljstva, nismo u mogućnosti na to utjecati nikako osim prodajom karata numeriranih s uračunatim potrebnim razmakom. Ni to ne sprječava pojedine skupine da se druže na tribini, no to je stvar osobne odgovornosti koja bi trebala biti veća.”

“Teško možemo utjecati na to da ljudi sjede na sjedalicama koje su im namijenjene. Razumijem da obitelji i prijatelji sjednu zajedno, ali vidimo da se negdje stvaraju i veće skupine. Ako stožer bude zahtijevao strože mjere, naravno da ćemo mi kao nogometna organizacija to također poštivati”, poručio je za kraj.