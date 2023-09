No Leo, no party: Messi je propustio utakmicu u Atlanti, a Inter Miami dobio pet komada

Otkako je u drugoj polovici srpnja debitirao za Inter Miami, Leo Messi do sinoć nije propustio nijednu utakmicu, a učinak najboljeg ikad odmah se vidio: 11 pogodaka i pet asistencija u 11 utakmica, jedan trofej, jedan ulazak u finale i niz bez poraza otkako je Messi zaigrao.

Još dramatičnije bi mogao izgledati taj učinak jer Argentinac je sada propustio dvije uzastopne utakmice, a u drugoj je njegov Inter doživio pravu katastrofu. Nakon pobjede 3-2 nad Sporting Kansas Cityjem, Inter je bez Messija gostovao u Atlanti i dobio pet komada.

Nije igrao ni Jordi Alba, a Sergio Busquets bio je u Interovoj sredini terena. No, ni to nije pomoglo kod šestoplasirane ekipe Istočne konferencije. Čak je Inter i poveo preko Leonarda Campane, Ekvadorca koji je u dvije utakmice bez Messija povukao i dao četiri gola.

Atlanta's response to beating Inter Miami 5-2 without Lionel Messi in the squad 😅 pic.twitter.com/A91WlBoe9T — ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2023

No, nakon te 25. minute, Miami se do poluvremena raspao u samo osam minuta. Od 36. do 44. primio je Inter tri komada, a nakon što je u drugom dijelu Campana smanjio iz penala, Atlanta je dovršila posao s još dva pogotka.

Statistika za Inter je tako porazna: bez Messija u sastavu u MLS-u, momčad ima tek tu jednu pobjedu nad Kansas Cityjem još od 14. svibnja i slavlja protiv New England Revolutiona.

Messiju je prijavljena ozljeda mišića, a sigurno će na Floridi paliti svijeće za njegov brzi oporavak jer momčad je pretposljednja na Istoku s 28 bodova, ali ima samo sedam manje od D.C. Uniteda koji je zadnji na mjestu koje vodi u doigravanje.

Sljedeći susret Inter Miami igra za četiri dana protiv posljednjeg Toronto FC-a i sigurno u klubu računaju na te bodove u očajničkom lovu na doigravanje…