Noć karijere u ‘balonu’: s 53 poena 76ersima T.J. Warren upisao se u povijesne knjige Pacersa

Opći dojam je neobičan, a vjerojatno najneobičnija stvar koju smo mogli vidjeti od kada se NBA sezona nastavila u ‘balonu’ na Floridi dogodila se sinoć.

Indiana Pacersi pobijedili su Philadelphiju 76erse 127-121, a glavni lik utakmice bio je T.J. Warren. Naime, Warren je 76ersima ubacio čak 53 poena, što mu je, naravno, rekord karijere. Čak 19 poena postigao je u posljednjoj četvrtini.

Pacersi nisu mogli računati na Malcolma Brogdona i Domantasa Sabonisa pa je Warren preuzeo dio posla na sebe i obavio ga i više nego dobro. Postao je četvrti igrač Pacersa kojemu je za rukom pošlo ubaciti više od 50 poena u jednoj utakmici. Prije njega su to napravili Reggie Miller, Jermaine O’Neal i Billy Knight.

Knighta ostavljamo po strani, jer je igrao u nekoj drugoj eri, dok je najbolje utakmice karijere Millera i O’Neala zanimljivo usporediti s Warrenovom.

"The T.J. Warren Game"

A career-high 53 points for @TonyWarrenJr and a #PacersWin to open our restart 🔥#PHIvsIND x #IndianaStyle pic.twitter.com/AYcv5Xbh2N

— Indiana Pacers (@Pacers) August 2, 2020