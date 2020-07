Noć u La Ligi: tri penala, jedna panenka, Messijev 700. gol i remi Barçe i Atlética

Gdje god da se vaše simpatije u španjolskom nogometu nalazile, morate priznati da je ovo bilo zabavno…

Kvalitetnog, fluidnog nogometa baš i nije bilo, ali s obzirom na to da su utakmice ova dva suparnika obično vrlo ukočene afere u kojima često ne vidimo ništa osim pokojeg bljeska Lea Messija ili gola iz prekida, teško je tražiti više.

S toga, krenimo: Barcelona i Atlético Madrid odigrali su danas 2-2 na Camp Nou; vidjeli smo tri penala, od kojeg je jedan bio panenka, jedan obranjen i onda ponovno izveden jer je Marc-André ter Stegen za par centimetara izašao s crte, Messijev 700. pogodak i možda i kraj za Quiquea Setiéna na katalonskoj klupi.

Barcelona je još jednom, kao u prošlom kolu protiv Celte, vodila i prosula vodstvo, a još jednom je, kao i protiv Celte, mogla i izgubiti utakmicu.

HT: #LaLiga #FCB 1 (0.27 xG)#Atleti 1 (0.84 xG)

An Atleti OG gifts Barcelona the lead before the hosts concede a penalty. Saul converts (78%) at the second time of asking, after VAR ruled Ter Stegen came off his goal line. #BarçaAtleti shot map ➡️ https://t.co/Fp8oV3PbQS pic.twitter.com/5frHIDojbG

— Infogol (@InfogolApp) June 30, 2020