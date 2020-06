Noćna mora na obali: Arsenal je izgubio od Brightona i još ostao bez Bernda Lena

Nakon što je u porazu od Manchester Cityja Arsenal ostao bez Granita Xhake i Pabla Marija, na jugu Engleske, u Brightonu, kada je riječ o ozljedama, situacija je postala još tmurnija.

Arsenal je, dakle,izgubio od Brightona (2-1) u 30. kolu Premier lige, ali i ostao bez vratara Bernda Lena, ponajboljeg igrača ove sezone.

Nicolas Pepe doveo je Arsenal u vodstvo sjajnim golom u 68. minuti, ali samo sedam minuta kasnije Lewis Dunk ubacio je nekako loptu u gol nakon gužve u petercu i poravnao na 1-1. Duboko u sudačkoj nadoknadi Neal Maupay zabio je za 2-1 nakon što je Arsenalova obrana izigrana. Arsenal se tako usidrio na devetom mjestu, s 40 bodova, odnosno sa šest bodova manje u odnosu na Manchester United koji je peti i koji drži poziciju s koje se može otići u Europa ligu.

Ali vratimo se na Lena. U 36. minuti u naizgled potpuno bezopasnom duelu baš s Maupayem Leno je, prema svemu sudeći, u doskoku potrgao ligamente koljena.

Based on the quality of shots faced, Bernd Leno should have conceded 46 goals this season — he has conceded just 39. That’s the 5th best differential in the league.

Hopefully his injury isn’t too bad. 🤞 pic.twitter.com/v9bSvyA8jB

— Statman Dave (@StatmanDave) June 20, 2020