Nogomet se igra za golove: Galatasaray je imao dojam i pregršt udaraca, ali pobjeda ide Bayernu

Poveo je tako Bayern u osmoj minuti, iz svog prvog izlaska iz čvrstog stiska Galatasarayevog presinga. Krenula je kontra u kojoj je Leroy Sané dobio loptu na lijevoj strani, a onda je sjajnim i riskantnim dodavanjem pronašao Kingsleya Comana koji je ostao sam i mirno pogodio iskosa s desne strane.

7 – Kingsley Coman is one of four players to score in each of the seven UEFA Champions League seasons since 2017/18 along with Robert Lewandowski, Antoine Griezmann and Kylian Mbappé. Consistency. #UCL #GSvFCB pic.twitter.com/2nhyWw3RA4

