Nogomet se mora vratiti jer jača moral nacije? ‘Anarhist’ Danny Rose misli da su to — sranja

Newcastleov branič i dugogodišnji engleski reprezentativac nimalo nije zadovoljan upornim inzistiranjem Premier lige da nastavi sezonu, a u razgovoru s pjevačem Don-E-em na Instagram Liveu imao je štogod poručiti i autoritetu koji govori o mogućem povratku sporta.

“Vlada kaže da ćemo vratiti nogomet jer će to naciji pojačati moral”, kazao je Rose. “Zaboli me k*rac za moral nacije, ljudski životi su ugroženi. Ne bi se uopće smjelo govoriti o povratku nogometa dok brojke drastično ne padnu. To je sranje. Čuo sam priopćenje jučer, da nema sporta do 1. lipnja ili tako nešto, uopće ne obraćam pozornost na takve stvari.”

“Mislim da će me testirati u petak pa ćemo pričekati i vidjeti”, tvrdi Tottenhamov igrač na posudbi kod Svraka. “Tužan sam zbog toga što ljudi obolijevaju i bivaju pogođeni. Nogomet bi trebao biti posljednja stvar koju valja riješiti.”

U Velikoj Britaniji trenutno je zabilježeno 226.463 slučajeva zaraze koronavirusom te 32.692 smrti, Premier liga muku muči s eventualnim scenarijima za nastavak sezone, klubovi kojima prijeti ispadanje navodno se bune oko ideje o odigravanju utakmica na neutralnim lokacijama, Brighton je neki dan objavio kako ima i trećeg zaraženog igrača, a vremena je sve manje.

Koliko god Rose bio brutalno iskren i srčan, u konačnoj odluci među glavešinama prevagnut će ono što je u vrhunskom nogometu već dugo najvažnija stvar — novac.