Nogomet se vratio u Italiju, a Juve u finale Kupa nakon još jednog remija protiv Milana

Nogometaši Juventusa plasirali su se u finale Talijanskog kupa nakon što su u Torinu remizirali s Milanom u uzvratnom polufinalnom srazu bez golova. S ukupnih 1-1 i 0-0 sljedeći im korak donosi susret za naslov i boljeg iz ogleda Napolija i Intera.

Nakon što su sredinom veljače na San Siru odigrali prvu utakmicu polufinalne faze Kupa nogometaši Juventusa i Milana susreli su se večeras u uzvratu, a ujedno i povratničkoj utakmici nogometa u Italiji nakon što je sezona bila prekinuta zbog pandemije koronavirusa.

Prazne tribine i sadržajnih 90 minuta obilježili su ovaj susret.

Posebno sadržajno bilo je u prvom dijelu uvodnog poluvremena u kojem su se od 15. do 17. minute stisnula odluka VAR-a o jedanaestercu (opravdano suđen nakon Contijeva lakta ispred Cristiana Ronalda), Donnarummina obrana Ronaldova udarca s bijele točke i Milanov napad koji je uslijedio. Kratko je on trajao, kratko nakon što je Calabrijinu loptu Ante Rebić pokušao uhvatiti visoko podignutom nogom, samo da bi je tako spustio — nogu, ne loptu —na Danilova prsa za direktno isključenje.

Juventus reach their 19th Coppa Italia final as a 0-0 home draw sees them progress on away goals following the 1-1 in Milan.

Napoli and Inter play on Saturday night in the other semi-final. pic.twitter.com/zW3jEGAXDh

— Squawka News (@SquawkaNews) June 12, 2020