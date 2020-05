Nogometaši najjačih engleskih klubova sljedeći tjedan započinju trenirati uz neka nova pravila

Nogometašima koji nastupaju u engleskoj Premier ligi bit će zabranjen tackling na treninzima klubova, travnjaci će morati biti dezinficirani, a zajedno s njima vratnice golova, korner-zastavice te sve što se koristi za vježbe.

Navodi se to u protokolu koji je poslan igračima i trenerima koji nastupaju u engleskom nogometnom prvenstvu, a u kojem piše i da je zabranjeno grupiranje, dolasci i odlasci s treninga u društvu suigrača i slično. Sve navedeno, jasno, u službi je borbe protiv širenja koronavirusa, razrađeno je do sitnih detalja i dano na usvajanje.

Dvaput tjedno svi će igrači biti testirani, a svakodnevno će im se mjeriti tjelesna temperatura.

Tackling banned under terms of Premier League protocol for training: BBC https://t.co/XIHV2DtxAV pic.twitter.com/AmssXzmz1b

— Reuters Sports (@ReutersSports) May 12, 2020