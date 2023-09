Nogometašice u Španjolskoj u totalnoj su ofenzivi pa će štrajkati zbog kolektivnog ugovora i plaća

Nogometašice u Španjolskoj očito su zadnjih tjedana osjetile da imaju dovoljno publiciteta i podrške pa su se odlučile obračunati sa svim problemima koji ih muče. Nakon skandala po osvajanju SP-a i otkaza Jorgeu Vildi uz ogromne kritike prema predsjedniku Saveza Luisu Rubialesu, koji je na kraju i suspendiran, na red je došao i ženski klupski nogomet.

Dobar dio španjolskih reprezentativki ionako igra u Ligi F, najvišem razredu španjolskog ženskog nogometa, a Liga F bi u prva dva kola trebala biti paralizirana jer sprema se štrajk. Razlog se nalazi u teškim pregovorima oko novog kolektivnog ugovora i plaća za igračice.

Naime, Liga F prije godinu dana dobila je status profesionalne lige pa su krenuli pregovori nekoliko sindikata igračica s ligom, ali dogovor nije postignut. Minimalna plaća zasad stoji na 16.000 eura od prošle sezone, ali nogometašice traže da za ovu to bude povećano 25.000, a od sezone iza i na okruglih 30 tisuća.

Najveći i glavni sindikat AFE u priopćenju je naveo kako je pozvan štrajk jer nije postignut pošten dogovor, a navodi se i kako je cilj postići napredak te pošten i dostojanstven tretman nogometašica, kao i smanjenje trenutne rupe u odnosu na plaće muških nogometaša.

No, i Liga F ima svoju stranu. Liga tvrdi da sindikati nisu pošteni ni realni u pregovorima, a da je liga prvotno ponudila povećanje minimalca na 18.000 eura uz podizanje do 25 kroz tri sezone. Također, ponuđena je pomoć oko djece ili školovanja između ostalih beneficija, ali to je odbijeno.

Predstavnici lige nastavljaju da su i nakon te oštre odbijenice došli s novom ponudom o povećanju minimalca od 25 posto, eliminiranjem privremenih ugovora, ali da je i to odbijeno te da su sindikati pokazali “apsolutno imobilnost u ekonomskim zahtjevima.”

Dodaje se i da vodstvo Lige F neće podleći pritisku i prihvatiti uvjete koji bi doveli do ekonomskog kolapsa natjecanja i propadanja ženskog profesionalnog nogometa.

Liga je trebala krenuti sutra, a prvo kolo trebalo je biti na rasporedu do 10. rujna, dok je drugo u kalendaru od 15. do 17. 9. No, očito je da će početak biti odgođen.

Izgleda da je to stalno stanje stvari u Španjolskoj jer lani je početak ženske lige također odgođen, i to zbog štrajka sudaca koji su tražili bolje financijske uvjete.

Ako pratite ženski nogomet, pogotovo onaj u Španjolskoj, onda vam sigurno skandala i zanimljivosti ne nedostaje…