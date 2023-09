Nogometna obitelj, uistinu: Roko Šimić zabio je svoj prvijenac u LP, 25 godina nakon strica Josipa

Ovaj Šimićev zgoditak stigao je skoro pa točno na 25. obljetnicu onog sjajnog pogotka njegovog strica Josipa. Naravno, radi se utakmici tadašnje zagrebačke Croatije u gostima kod nizozemskog velikana Ajaxa, kada je s oko 25 metara matiran istrčali Edwin van der Sar. Odigrao je Josip ukupno 11 utakmica u Ligi prvaka, a već u svojoj četvrtoj ga je dostigao nećak Roko, pritom i nadmašio svojeg oca Darija.

🇭🇷 Roko Simic's father Dario played in the Champions League for two different clubs, and won it with Milan twice.

Today, Roko gets his European journey started, scoring on his first UCL start. pic.twitter.com/zDPI7Wx5fI

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) September 20, 2023