Nogometu, kad se vrati, slijedi zgusnut raspored. FIFA zato predlaže pet zamjena po utakmici

Međunarodna nogometna federacija je u ponedjeljak predložila privremenu mjeru prema kojoj bi momčadima bilo dopušteno do pet zamjena po utakmici umjesto dosadašnje tri.

FIFA smatra da bi ta ideja pomogla momčadima u borbi protiv zgusnutog rasporeda utakmica jednom kada nacionalne lige nastave prekinuta prvenstva i pokušaju ih završiti u što kraćem roku.

Ovaj prijedlog treba odobriti FIFA-ino tijelo IFAB koje donosi odluke o pravilima, a konačnu riječ će dati organizatori natjecanja.

