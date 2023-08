Normalno da je najveći: Messi osvojio prvi trofej s Miamijem i postao najtrofejniji nogometaš ikad

Messi je u 23. minuti doveo Inter u vodstvo krasnim udarcem s ruba šesnaesterca nakon što je primio loptu i na sebe navukao trojicu. Bio mu je to nevjerojatni 10. pogodak u sedmom nastupu za Miami u Leagues Cupu, a time je osigurao i Zlatnu kopačku navedenog turnira.

Nashville, je, pak, izjednačio u 57. kada je Drake Callender uvalio loptu u vlastitu mrežu poslije udarca haićanskog ofenzivca Fafe Picaulta, a utakmica je otišla u jedanaesterce gdje je Miami pobijedio 10-9; domaći nogometaši nisu uspjeli realizirati dva udarca naspram gostujućeg jednog i tako su ostali bez trofeja, a Messi je izvodio prvi i bio precizan.

Argentincu je to bio 44. osvojeni pokal u karijeri, čime je postao najtrofejniji nogometaš u povijesti. Kako je počeo svoju karijeru u Americi, nešto nam govori da bi mogao i dodatno podebljati tu brojku; u MLS-u mu slijedi pravi izazov budući da je Miami trenutno najgora momčad lige.

44 TROPHIES.

Lionel Messi becomes the most decorated footballer of all time 🏆 pic.twitter.com/UIFfrqXce3

— B/R Football (@brfootball) August 20, 2023