Norris i Hamilton su doma u Silverstoneu odradili sjajnu utrku, ali zna se kome na kraju ide pobjeda

No, sve ostalo pripalo je Red Bullu pa će se Norris i McLaren zadovoljiti drugim mjestom, prvim podijem ove sezone i izjednačenjem najboljeg rezultata karijere za Engleza, a odličan vikend za britansku momčad upotpunio je Oscar Piastri četvrtim mjestom.

What a show these two put on today! 😍@LandoNorris 🤗 @LewisHamilton #BritishGP #F1 pic.twitter.com/DKpbnZCLMX

— Formula 1 (@F1) July 9, 2023