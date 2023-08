Nouhaila Benzina postala je prva nogometašica s hidžabom na Svjetskom prvenstvu

FIFA je do 2014. godine zabranjivala korištenje vjerskih pokrivala za glavu, ali ta je odluka tada preokrenuta nakon zalaganja aktivista, sportaša i nogometnih operativaca. Devet godina kasnije, Benzina je istrčala na teren s hidžabom u Adelaideu.

