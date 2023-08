Nova dvojka Topnika: William Saliba potpisao je četverogodišnji ugovor s Arsenalom

Izostanak Williama Salibe zbog ozljede uvelike je utjecao na Arsenalov pohod prema ligaškoj tituli, potvrdit će to i mnogi upućeniji pratitelji prilika u Premier ligi. Povrijedio se u dvoboju Europa lige protiv Sportinga još sredinom ožujka, a otad ga nije bilo na travnjacima, dok je u međuvremenu njegova momčad posustala u utrci s Manchester Cityjem.

Očiti su bili problemi u obrani tijekom tog perioda, toliki je Salibin značaj u Arsenalovom sastavu. Dodatno je to apostrofirano jučer, kada je objavljeno da će ubuduće nositi dres s brojem dva na leđima, kako i priliči stoperima, ali i da će među Topnicima biti sve tamo do 2027. godine. Stiglo mu je, naime, produženje ugovora s ovim londonskim prvoligašem, koji je tako riješio ovo stopersko pitanje.

Ovaj je potez bio itekako nužan, jer je francuski branič ušao u posljednju godinu ugovora s Arsenalom. Prema medijskim navodima, sada će primati plaću od oko 10 milijuna funti godišnje, koju su mu namjeravali dati i neki drugi klubovi iz Premier lige, ali se odlučio za ostanak u kadru Mikela Artete.

“Produljenje Williamovog ugovora je nešto što smo već dugo željeli napraviti. Dokazao se tijekom prošle sezone i pokazao koliko je dobar te vrlo važan za našu momčad. To što on pokazuje sa samo 22 godine je vrlo uzbudljivo, a pogotovo jer ima još dosta prostora za razvoj ovako mladog igrača. To nas itekako veseli”, poručio je trener Arteta ovom prilikom.

Inače, ovaj Salibin potpis nastavak je sjajnog ljeta za Arsenal, jer iako je zasad doveden samo Kai Havertz, novi ugovori sklopljeni su s nekolicinom stožernih igrača. Osim spomenutog Francuza, svoju vjernost Topnicima produljili su i Bukayo Saka, Gabriel Magalhães, Aaron Ramsdale te Gabriel Martinelli.