Nova era kod Helena: Vassilis Spanoulis postao je izbornik grčke košarkaške reprezentacije

Legendary Vassilis Spanoulis will be leading the Greece NT from the bench 🧠🇬🇷 pic.twitter.com/o2Jqe8B7QU

Inače, Spanoulis je na ovoj funkciji naslijedio Dimitrisa Itoudisa, njegova je smjena stigla nakon razočaravajućeg rezultata na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu. Tamo je Grčka završila tek na 15. mjestu, daleko od ranije postavljenih očekivanja, čak i uz izostanak najveće zvijezde te reprezentacije, Giannisa Antetokounmpoa.

Spanoulisovo košarkaško znanje svima je već odavno poznato, godinama je to pokazivao na terenima diljem Europe. Sada je, dakako, u podosta drugačijoj ulozi, no ni tu ne bi trebalo biti prevelikih problema, tijekom svojih igračkih dana izvlačio se i iz težih situacija…