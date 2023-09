Nova lica, scena ista: I Grossovom debiju Lyon je upisao poraz pa bilježi najlošiji start u 43 godine

Grosso poznaje Lyon i Lyon poznaje nekadašnjeg talijanskog lijevog beka, a zato nikome neće biti drago čuti da je porazom 1-0 od Bresta Lyon izjednačio svoj najgori ulazak u sezonu u povijesti. Samo dva boda Lavovi bilježe u šest kola, a nije im se to dogodilo već 43 godine.

2 – Lyon took just two points after sixLigue 1 games in 2023/24, their worst start in a top-flight campaign along with 1979/80 (D2, L4, 18th at the end of the season and maintained following the play-offs). Bad Gones. #SB29OL pic.twitter.com/uxLuXAzi8c

— OptaJean (@OptaJean) September 23, 2023