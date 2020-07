Nova nada: Bruno Fernandes preporodio je Manchester United, a to se vidjelo i sinoć

U redu, penal iz kojeg je Bruno Fernandes sinoć postigao pogodak bio je u najmanju ruku dvojben, ali podaci koji se gomilaju od njegova dolaska iz Sportinga svakog su tjedna sve više zapanjujući…

U Premier ligi trenutno ne postoji raspucanija i uvjerljivija momčad od Manchester Uniteda. Zvuči neobično? Možda, s obzirom na mlaku reputaciju koja posljednjih godina, nerijetko i sasvim opravdano, prati klub. Ipak, Crveni vragovi se u posljednje vrijeme ne zaustavljaju: postali su prva momčad u povijesti Premier lige koja je slavila u četiri uzastopne utakmice s tri ili više pogodaka razlike. Prvo je nastradao Sheffield (3-0), zatim Brighton (isti rezultat), pa Bournemouth (izvrsna utakmica koja je završila 5-2) i naposljetku Aston Villa (sinoć je također izgubila 3-0 i praktički spakirala kofere za Championship). Da, suparnici su bili objektivno slabiji, no sjećamo se dana kada se United protiv istih poprilično mučio.

Manchester United are the first team in Premier League history to win four consecutive games by a margin of 3+ goals.

❍ Man Utd 3-0 Sheffield United

❍ Brighton 0-3 Man Utd

❍ Man Utd 5-2 Bournemouth

❍ Aston Villa 0-3 Man Utd

