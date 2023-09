Nova sezona, stare boljke: Borussia je kod kuće ispustila dva gola prednosti protiv debitanta u ligi

Za to su bili najzaslužniji strijelci Julian Brandt i Emre Can, no onda smo u drugom poluvremenu gledali sasvim drugačiju utakmicu. Heidenheim kao da se oslobodio pritiska i bez opterećenja krenuo u lov na remi, što je na kraju i ostvario. Put do konačnih 2-2 u 61. minuti započeo je Eren Dinkçi, da bi u 82. Tim Kleindienst golom s bijele točke kompletirao gostujući povratak, odnosno domaću katastrofu.

FT: Borussia Dortmund 2-2 Heidenheim.

Dortmund were 2-0 up against the team promoted from the 2nd Bundesliga, but still failed to beat them. Bayern Munich can already create a 4 point gap tomorrow, after just 3 games. pic.twitter.com/B2Up8r1fxb

