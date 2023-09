Nove face u gradu: Kanađani izbacili branitelje naslova Španjolce sa Svjetskog prvenstva

Kanada je izbacila aktualne svjetske prvake Španjolce iz borbe za odličja, svladavši ih s 88-85 u posljednjoj utakmici grupne faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu. Kanađani su tako osvojili prvo mjesto u skupini i za mjesto u polufinalu igrat će protiv Slovenije. Drugoplasirana Latvija u četvrtfinalu ide na Njemačku.

Izabranici Sergia Scariola uspjeli su dvaput ispustiti dvoznamenkastu prednost; prvi put su do nje došli na kraju prvog poluvremena (48-38), a sa 11-0 u trećoj četvrtini stvorili su zalihu od 12 poena (73-61) za posljednjih deset minuta.

📺 Canada is going to the Quarter-Finals for the first time since 1994 after knocking out Spain. 🇨🇦#FIBAWC x #WinForCanada pic.twitter.com/05wqGAE5WB

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023