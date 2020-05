Novi angažman za nekadašnjeg prvaka: Joe Flacco potpisao je s New York Jetsima

Još jedan quarterback koji si je pronašao posao za sljedeću sezonu…

Joe Flacco ima novu momčad — New York Jetse, potvrdila je danas JL Sports, agencija koja ga zastupa. Uz to, ESPN-ov Adam Schefter otkriva kako je nekadašnji MVP Super Bowla potpisao ugovor na jednu godinu, a tako će ponovno surađivati s generalnim menadžerom njujorške momčadi Joeom Douglasom koji je 2008., kada je Flacco potpisivao za Baltimore Ravense, u toj franšizi obavljao skautski posao. Također, prvak iz 2013. godine zaradit će 1,5 milijuna dolara, a ugovor se s bonusima penje i do svote od 4,5 milijuna.

Breaking: The New York Jets are signing former Super Bowl MVP Joe Flacco to a one-year deal, sources tell @AdamSchefter. pic.twitter.com/M5kULy4CZb — SportsCenter (@SportsCenter) May 22, 2020

Očekuje se kako će 35-godišnji veteran poslužiti kao zamjena Samu Darnoldu nakon što je prošlu sezonu proveo u Denveru, a u Jetsima su na poziciji quarterbacka trenutno i David Fales, Mike White te rookie James Morgan.

Treća je to momčad u NFL-u za Flaccoa nakon spomenutih Baltimorea i Denvera gdje je prošle sezone započeo osam utakmica i kompletirao 65,3 posto dodavanja uz šest polaganja i pet presijecanja. Uslijedila je ozljeda i prilika za novaka Drewa Locka, a Flacco je postao slobodni igrač.

Neki će se prisjetiti kako je 2013. godine nekoliko mjeseci slovio za najplaćenijeg vođu navale u ligaškoj povijesti dok Aaron Rodgers i Matt Ryan nisu potpisali nove ugovore, a sada ga čeka oporavak od operacije vrata koju je obavio u travnju.

Po stoti put podsjećamo — Cam Newton još je slobodan!