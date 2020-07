Novi dan, nova kupovina: Nathan Aké iz Bournemoutha stiže u Manchester City

U dva dana Manchester City je na stol istresao više od 63 milijuna funti.

Nakon što je jučer dogovoren transfer Ferrana Torresa iz Valencije, danas je obavljen još jedan posao — na Etihad iz Bournemoutha stiže Nathan Aké.

I dok je Torres doveden da popuni rupu nastalu odlaskom Leroya Sanéa, Aké bi kao lijevak trebao pojačati Cityjevu obranu, kada već od potjere za Napolijevim Kalidouom Koulibalyjem neće biti ništa. Budući da je Bournemouth ispao iz Premier lige, odlazak 25-godišnjeg stopera (i po potrebi lijevog beka) iz kluba bio je samo pitanje vremena. U Bournemouthu je ostavio ozbiljan trag:

Nathan Ake for Bournemouth in the Premier League since signing for the club in 2017/18:

❍ Most games (105

❍ Most clearances (606)

❍ Most tackles (150)

❍ Second-most possession won (500)

❍ Second-most aerials won (255)

❍ Second-most interceptions (115)

A new club awaits. pic.twitter.com/wf3FL7aoDY

