Novi dresovi i Šotičekov prvijenac: Lokomotiva je pobjedom kod Slavena otvorila sedmo kolo

Još i prije nego što su svojim međusobnim dvobojem otvorili sedmo kolo HNL-a, i iz Slaven Belupa i iz Lokomotive stigle su dvije zanimljive vijesti. Daleko važnija od njih vezana je uz koprivničkog prvoligaša, i službeno je objavljen transfer Ante Crnca u redove poljskog Rakówa, no valja notirati i da su Lokosi u Koprivnici istrčali u novim dresovima, na kojima dominira za njih neuobičajena crvena boja.

No, možda im ta garnitura sad postane i sretna, s obzirom da su na kraju i ne pretjerano zanimljive utakmice došli do pobjede. I to premijerne u novoj sezoni, Lokomotiva je do večerašnjih 1-0 iz Podravine bila bez ijednog trijumfa u HNL-u. Junak je tako postao Marin Šotiček, strijelac tog jedinog zgoditka na utakmici.

Igrala se 65. minuta utakmice, lopta je tad stigla do novog kapetana Indrita Tucija, a on je krasnim dodavanjem iza leđa Slavenove obranio u matnu situaciju gurnuo Šotičeka. Sjurio se on prema domaćem golu i pritom pobjegao svim čuvarima, pa je imao dovoljno prostora i vremena za precizno ciljanje te svladavanje golmana Ivana Suška, za svoj prvijenac za Lokomotivine seniore, ali i u HNL-u općenito. ✅ https://t.co/otYVl5sWZs pic.twitter.com/SKyIcwPijc — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) September 1, 2023 Bila je to kruna dominacije sastava pod vodstvom trenera Silvija Čabraje, koji je cijelo vrijeme stvarao više prigoda. No, valja i istaknuti da je dotad najveću zapravo kreirao Slaven, u 43. je nakon kontranapada i ubačaja Daniela Štefulja glavom gađao Tomislav Boseca, ali taj je pokušaj tek odsjeo na gredi. Pokušao je domaći trener Ricardo Moniz uvođenjem zamjena dati dodatni impuls s klupe, no nije to dalo nekog rezultata. To je ujedno i već četvrta uzastopna utakmica u kojoj je Slaven ostao bez pobjede, a Lokomotiva je, dakle, u sedmom kolu napokon upisala prvi trobod. S njim se sad i bodovno izjednačila sa svojim večerašnjim suparnikom, a uz bolju gol-razliku ga je i nadmašila te zasjela na sedmo mjesto.

