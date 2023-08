Novi epski dvoboj: Novak Đoković nakon tri i pol sata igre došao je do 95. titule u karijeri

Ako je finale ovogodišnjeg Wimbledona bilo epsko i dramatično, što tek reći za ovo sinoćnje, u Cincinnatiju. Opet su se sastali Novak Đoković i Carlos Alcaraz, dva ponajbolja tenisača današnjice, a ovog je puta ishod bio drugačiji. Srpski predstavnik došao je do svoje 95. titule u karijeri, i to nakon tri i pol sata teške borbe, konačni je rezultat bio 5-7, 7-6, 7-6.

Još jednom je Đoković bio vrlo blizu poraza, u drugom je setu morao spašavati čak i meč loptu. To je bio tek početak drame koju nam je ponudio treći set meča igranog većim dijelom u iznimno teškim uvjetima, na 38 Celzijevih stupnjeva u hladu. Đoković je u odlučujućem setu do breaka došao u sedmom gemu, da bi u devetom Alcaraz spasio dvije meč-lopte kad je servirao za produženje meča.

3:39 – The final between Novak Djokovic and Carlos Alcaraz in Cincinnati is the longest ATP-1000 best of three sets final and the longest ATP level best of three sets final in the last 8 years (3 hours and 39 minutes). Gruelling.#CincyTennis | @CincyTennis @ATPTour_ES

— OptaAce (@OptaAce) August 21, 2023