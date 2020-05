Novi kauboj u gradu: Andy Dalton potpisao je jednogodišnji ugovor s Dallasom

Nije dugo bio bez posla…

Andy Dalton pronašao je novi angažman samo nekoliko dana nakon što su Cincinnati Bengalsi raskinuli ugovor s njim. Taj se odlazak očekivao nakon što je potonji tim pronašao novog franšiznog quarterbacka u Joeu Burrowu, prvom izboru ovogodišnjeg ‘kauč’ drafta, ali Dalton nije oklijevao s traženjem nove sredine…

Ona će biti Dallas — točnije, tamošnji Cowboysi gdje bi 32-godišnji vođa navale trebao biti zamjena Daku Prescottu. Peterostruki osvajači Super Bowla u subotu navečer po američkom vremenu i službeno su potvrdili sklopljeni posao u vidu jednogodišnjeg ugovora u ukupnoj vrijednosti od sedam milijuna dolara.

The #DallasCowboys have agreed to terms on a one-year deal with Andy Dalton.

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) May 3, 2020