Novi klijenti Jay-Z-eve agencije: braća Ball imaju 99 problema, ali menadžer nije jedan od njih

Naravno, ne znamo koliko problema imaju, ovo je bio očiti (i vrlo neuvjerljiv) pun na hit istoimenog repera, ali ‘ajde, oprostit ćete nam…

Ni u doba koronavirusa nije dosadno s tri brata Ball. LaMelov (dosadašnji) menadžer Jermaine Jackson otkrio je ESPN-u kako LaVarovi sinovi potpisuju ugovor s agencijom Roc Nation Sports čiji je vlasnik, vjerujemo da možete shvatiti i iz imena, glasoviti Jay-Z. Odsad će Lonza, LaMela i LiAngela zastupati Raymond Brothers koji se već može pohvaliti suradnjom s igračima kao što su Markelle Fultz, Spencer Dinwiddie i drugi.

Inače, i brojni poznati nogometaši surađivali su ili još uvijek surađuju sa spomenutom agencijom — Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eric Bailly i Reece James samo su neki od njih…

“Ovo je bila obiteljska odluka”, izjavio je Jackson na klasično teatralan način. “Obitelj se sada proširila. Stvorili su prekrasan plan igre s Jay-Z-em. Košarka će se sada promijeniti. Kreirat će nešto potpuno novo.”

The three Ball brothers: Lonzo, LiAngelo, and LaMelo, have signed with Jay-Z’s Roc Nation agency, via ESPN.

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 27, 2020