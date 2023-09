Novi koraci: Luka Ivanušec asistirao je na debiju za Feyenoord i odigrao odličnu utakmicu

Moramo priznati, toliko smo se navikli gledati Luku Ivanušeca u Dinamovu dresu da nam je bilo pomalo neobično kada je danas izašao na travnjak Utrechtova stadiona Galgenwaard u Feyenoordovoj gostujućoj kombinaciji, no kvaliteta njegovih recentnih izvedbi promjenom sredine nije pala. Barem to možemo reći za današnji, debitantski nastup.

Nizozemski prvak danas je otišao u goste spomenutom Utrechtu i potpuno ga rastavio rezultatom 5-1, a Ivanušec je bio jedan od najboljih pojedinaca u momčadi — debi je, usto, uspio začiniti i asistencijom.

Opasni meksički napadač Santiago Giménez načeo je domaće u osmoj minuti kada je naklonio glavu nakon duge lopte sa sredine terena, no Utrecht je uspio odgovoriti u 19. preko Ryana Flaminga koji je pogodio poslije udarca iz kuta. Domaćim navijačima možda se činilo kao da bi njihovi ljubimci mogli zapapriti prvaku, no vidjelo se da je Feyenoord za klasu bolja ekipa i to je u nastavku dokazao.

Ivanušec je, tako, u 28. minuti primio loptu na 20-ak metara od gola, okrenuo se prema suparničkim vratima i podvalio fino dodavanje za Calvina Stengsa koji je taman izbjegao zaleđe i ušao u čistu prigodu, a onda matirao Utrechtova čuvara mreže Vasilisa Barkasa za 2-1. Feyenoord je u drugom poluvremenu zabio još tri gola preko Giméneza, Ayasea Uede i Yankube Minteha, a Ivanušec se dobro predstavio.

Luka Ivanušec on his Feyenoord debut: 1 – Assist

61 – Touches

32/39(82%) – Acc. passes

2 – Key passes

1(1) – Long balls (acc.)

1 – Big chances created

6(5) – Dribble attempts (succ.)

12(7) – Ground duels (won)

2(2) – Aerial duels (won) 8.4 SofaScore Rating#Ivanušec #Feyenoord pic.twitter.com/OZy3lw3YLl — Croatian Football (@CroatiaFooty) September 3, 2023

Osim asistencije, hrvatski reprezentativac upisao je i dva ključna dodavanja, jednu uspješnu dugu loptu iz jednako toliko pokušaja, dva udarca te pet uspješnih driblinga iz šest pokušaja iz 61 dodira s loptom. Osvojio je i devet duela uz dva presijecanja, dvije oduzete lopte i jednu otklonjenu opasnost, a Sofascore ga je procijenio na ocjenu 8,4 — samo je Stengs bio bolje ocijenjen u Feyenoordovoj momčadi s 8,5. Čak je i dvostruki strijelac Giménez bio slabiji s 8,1.

Feyenoord poslije četiri kola ima osam bodova što mu je dovoljno za drugo mjesto, ali tablica Eredivisie zasad je podosta nepotpuna.