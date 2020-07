Novi Liverpoolov tinejdžer: Curtisu Jonesu su četiri minute bile dovoljne za prvi ligaški gol

Novi engleski prvak oporavio se od teškog (0-4) poraza od Manchester Cityja…

Mamurluk od proslave prvog naslova nakon 30 godina je prošao, a danas je na Anfieldu rutinski odrađen posao protiv Aston Ville.

U utakmici s malenim brojem pravih prilika, Liverpool je pobijedio 2-0 i još malo gurnuo Villu prema Championshipu. Prvi gol zabio je Sadio Mane, a 1-0 je stajalo sve do 89. minute.

Samo nekoliko minuta ranije, u igru je ušao 19-godišnji veznjak Curtis Jones, koji je ranije ovog tjedna potpisao svoj prvi dugoročni seniorski ugovor s Liverpoolom.

Curtis Jones is the youngest player to score a Premier League goal for Liverpool since Trent-Alexander Arnold in December 2017.

Just 19 years, 157 days. ⚽️ pic.twitter.com/gcilCwbvst

— Squawka Football (@Squawka) July 5, 2020