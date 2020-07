Novi Osijekov predsjednik Sakalj dao je prvi intervju. Kaže da su Mađari zadovoljni klubom

Prije nešto više od mjesec dana funkciju Osijekova predsjednika od Ivana Meštrovića preuzeo je Ferenc Sakalj, a sada je iznio brojna razmišljanja u premijernom intervjuu za službene klupske stranice.

Nekadašnji suradnik i prijatelj Vlatka Markovića za kojeg tvrdi da je najzaslužniji za njegov angažman u nogometu prvo je prokomentirao što to biti predsjednik znači za njega osobno…

“Prije svega velika čast, ali i isto takva obveza”, konstatirao je. “Međutim, trebam naglasiti da sam od samog početka uključen u sve aktivnosti koje se događaju u i oko Kluba te ovu svoju novu funkciju ne doživljavam kao veliku promjenu u svojem dosadašnjem radu u NK Osijek. Naravno, na meni će biti sada nešto veća odgovornost, ali uvjeren sam da ću zajedno sa svojim suradnicima uspješno odgovoriti na izazove koji su pred nama.”

Što se tiče uključivanja novih ljudi u klupski Nadzorni odbor i mogućim daljnjim promjenama, Sakalj kaže da svakako postoji želja za daljnjim osnaživanjem. Međutim, inzistira na kontinuitetu.

“Kako smo i komunicirali, dogodile su se određene, minimalne promjene koje su na neki način bile i očekivane”, pojasnio je. “Uobičajena je praksa da na kraju određenog poslovnog ciklusa dođe do promjena, ali je ključno da Klub nastavi jasno definiranim smjerom. Ne bih u ovom trenutku ulazio u detalje, međutim, svakako mi je želja da se dodatno osnažimo na svim razinama, pa tako i logistički. Kada za to dođe vrijeme predstavit ćemo osnovne smjernice novog četverogodišnjeg ciklusa. No, ponavljam, biti će to samo kontinuitet jasno zadane strategije.”

Smatra da je Osijek dolaskom mađarskih investitora narastao i kako će se takva praksa nastaviti. Ukratko, dosadašnji rad ocijenio bi na sljedeći način:

“U svakom slučaju vrlo pozitivno”, govori Sakalj. “Smatram da bi to bio općeprihvaćeni stav svih navijača i simpatizera Kluba. NK Osijek raste na svim razinama i to se može okarakterizirati samo najvišim ocjenama. Naravno, sportski je težiti većim i boljim rezultatima, ali rad i učinak se gleda kroz prizmu svih aktivnosti, ne samo onih koje se tiču rezultata prve momčadi.”

Novi Osijekov šef upozorava kako klub mora biti oprezan zbog situacije s koronavirusom, ali da financije nisu ugrožene.

“Financijska situacija je stabilna i svi zacrtani projekti ne bi smjeli doći pod znak pitanja”, napomenuo je. “Međutim, pratimo sve što se događa oko nas, ne samo u kontekstu pandemije koronavirusa, i zato moramo biti jako oprezni. Kao što znate, mnogi klubovi, ako nisu oprezni i odgovorni, preko noći upadnu u probleme. Zato je naša zadaća da vlastitim ponašanjem pokažemo vlasniku da odgovorno gospodarimo sredstvima koja su nam na raspolaganju.”

Prvi intervju predsjednika Ferenca Sakalja. 📝🔹 Iskorak🔹 Financije🔹 Pampas🔹 Ambicije Posted by NK Osijek on Wednesday, July 29, 2020

Na pitanje o velikim organizacijskim pomacima i mogućem porastu očekivanja, Sakalj odgovara:

“Ne gledam to na taj način. Nogomet je odavno postao globalna igra, pa je teško uspoređivati. Međutim, u svim segmentima života povećala su se očekivanja, kao i protok informacija. Drugačije doživljavamo svijet oko nas, puno toga nam je dostupno i puno toga želimo. Prije svega nastojimo omogućiti našim navijačima i simpatizerima osjećaj da su ljudi koji vode NK Osijek svjesni trenutka u kojem se nalaze i da će napraviti sve što je u njihovoj moći da se Klub u najboljem svijetlu prezentira i da bude u korak s trendovima. Trebamo se potruditi da sami sebi neprestano podižemo ljestvicu očekivanja, pa ćemo uvijek biti spremni i na moguća očekivanja javnosti koja su sastavni dio našeg javnog djelovanja.”

Ističe i kako su mađarske vlasti zadovoljne onime što se radi u klubu.

“Važno je na ulaganje i na međusobnu suradnju gledati kroz prizmu dugoročnosti i širokog aspekta međusobnih aktivnosti”, kaže. “I sami ste svjedoci pozitivnih reakcija premijera, gospodina Orbána, gospodina Mészárosa i njihovih suradnika u svakoj prilici kada je tema NK Osijek. Sve ono što nas čeka u skoroj budućnosti, a prije svega tu mislim na novi stadion, bit će samo još dodatni, pozitivni impuls. Oni su svakako zadovoljni s onim što mi u Klubu radimo.”

Dodao je pritom Sakalj da će klub učiniti sve da kamp Škole nogometa i novi stadion budu izgrađeni na vrijeme i što prije, ali i da trenutno ne bi o datumima. Usto, napomenuo je i kako su klupske ambicije visoke te da bi bilo sjajno dogurati do europske jeseni:

“Ambicije ostaju uvijek iste, a to znači velike. Osijek stalno želimo u vrhu hrvatskog nogometa i da se svake godine bori za mjesta koja vode u europska natjecanja. Zadaća nam je biti na međunarodnoj sceni i od toga ne odstupamo, naprotiv. Bilo bi sjajno, uz malo sportske sreće, dogurati do skupine Europske lige čemu smo bili nadomak prije tri godine.”