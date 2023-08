Novi rekord u vlasništvu: Novak Đoković i u 19. je meču protiv Gaëla Monfilsa upisao pobjedu

“I neka vam to svima bude lekcija, nitko ne pobjeđuje Vitasa Gerulaitisa 17 puta zaredom”, slavna je to izjava ovog američkog tenisača nakon što je 1980. godine konačno uspio svladati Jimmyja Connorsa.

Više od četiri desetljeća poslije, njegova neslavni rekord ipak je nadmašen, i to čak u dva različita međusobna ogleda. Najprije je to napravio Rafael Nadal, koji je protiv francuskog tenisača Richarda Gasqueta sveukupno slavio čak 18 puta, a korak dalje sinoć je otišao Novak Đoković. Njegova je žrtva također Francuz, i to Gaël Monfils, kojeg je na Mastersu u Cincinnattiju pobijedio rekordni, 19. put u karijeri.

Novak Djokovic signed Gael Monfils' shirt for that historic 19-0 record he has against him. "Sorry not sorry." 😜 pic.twitter.com/OH0m9hDj2X — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) August 18, 2023

Njihov prvi dvoboj na ATP Touru ubilježen je još tamo ujesen 2005. godine, na US Openu, a otad su se međusobno nadmetali praktički svake godine. Nijednom nije Francuz uspio doći do trijumfa, a baš u tom prvom okršaju imao je najviše šansi, jer je Đoković slavio tek u petom setu. No, zanimljivo je da Monfils ipak ima jednu pobjedu protiv ovog srpskog tenisača, no bilo je to tek na Challengeru u Italiji 2004. godine.

Inače, njihov jučerašnji meč trajao je tek 69 minuta, koliko je Đokoviću trebalo da stigne do konačnih 6-3, 6-2 te plasmana u četvrtfinale Cincinnattija. Na kraju se čak i potpisao na Monfilsovu majicu, uz poruku u prigodnom te šaljivom tonu: “Sorry, not sorry.”