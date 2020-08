Novi ugovor kao motivacija pred Silverstone: Bottas ugrabio najbolje vrijeme, Hulk iznenadio

Vrlo produktivan tjedan za Valtterija Bottasa.

Nakon što je prošle nedjelje Veliku nagradu Velike Britanije završio s probušenom gumom dva i pol kruga prije kraja te tako ostao bez postolja, finski vozač u četvrtak je postigao novi dogovor s Mercedesom čiji će bolid voziti i sljedeće sezone. Povodom sklapanja tako važnog posla poručio je da se na Silverstone ovog vikenda, prilikom 70. obljetnice spomenute utrke, želi vratiti jači i sigurniji, a danas je pokazao da misli ozbiljno.

YESSSSSS! 🙌 @ValtteriBottas will start on POLE for the 70th Anniversary Grand Prix!! 🔥Let’s hear it for the Finn! 👏👏#F170 pic.twitter.com/c7Yp3IGxbf

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 8, 2020