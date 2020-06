Novi ugovor za Unitedova gospodara duela: Scott McTominay na Old Traffordu do 2025. godine

Zadnji vezni? Osiguran…

Manchester United obnovio je ugovor s mlađahnim škotskim ratnikom Scottom McTominayjem, objavljeno je danas na službenim klupskim stranicama. Upravo sklopljeni posao trebao bi 23-godišnjaka zadržati u klubu do lipnja 2025. s opcijom produženja na još jednu godinu…

“Bez obzira na to što sam svjestan da u ovim trenucima imamo puno drugih stvari na pameti, jako sam sretan što sam potpisao ugovor i što ću igrati ulogu u ovom klubu i u budućnosti”, portal Crvenih vragova prenosi igračevu izjavu. “United je sve za što sam ikad znao i nadam se da se moja strast za klubom vidi svaki put kad izađem na teren. Nastavit ću davati sve od sebe kad god obučem dres. Želio bih zahvaliti treneru na njegovoj vjeri u mene i svima u klubu koji su mi pomogli postati ovo što sam danas. Radujem se završetku sezone u formi i nadam se da ćemo uspjeti ostvariti naše ciljeve.”

Manchester United have never lost a Premier League game vs. a ‘big six’ side when Scott McTominay has started (W6 D4).

