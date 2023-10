Novi Zeland ušao je u peto finale SP-a u ragbiju. Ovakvo razbijanje u poluzavršnici rijetko se viđa

38 – The @AllBlacks’ 38-point margin of victory over Argentina was the largest in a men’s #RWC semi-final since 1987 (🇳🇿 49-6 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿) – New Zealand scored seven tries against the Pumas, just the 3rd time a team has scored more than four in a semi and the first since 1995. Emphatic. pic.twitter.com/5c1uPl7qB0

— OptaJonny (@OptaJonny) October 20, 2023

Najzaslužniji za ovakvo uvjerljivo slavlje Novog Zeland je Will Jordan, s tri je polaganja ušao u povijest Svjetskog prvenstva. On je, naime, tek treći ragbijaš s hat-trickom u polufinalnim utakmicama tog natjecanja, a i njegova reprezentacija upisala je dosad rijetko viđenu pobjedu. Točnije, u poluzavršnim dvobojima SP-a, tek je jednom ubilježena veća razlika, također su to bili All Blacks, i to 1987. protiv Walesa (49-6).

Argentinske Pume prve su sinoć povele, uspješno izvedenim kaznenim udarcem Emiliana Boffellija, no tad je krenuo novozelandski stroj. Već do poluvremena su poveli s 20-6, da bi u nastavku utakmice samo mirno priveli posao kraju, s dva nova polaganja. Ulazak u finale napredak je u odnosu na prošlo izdanje SP-a, tada su u Japanu ugrabili broncu,