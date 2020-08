Novo američko razdoblje u Vučici: Roma je i službeno dobila nove vlasnike

Već se neko vrijeme govorilo kako je američko preuzimanje Rome gotova stvar, pregovori su trajali 10 mjeseci, a sada je posao postao služben.

Rimski klub na svojim internetskim stranicama objavio je kako Vučica pada u ruke konzorcija iz Sjedinjenih Američkih Država na čelu s milijarderom Danom Friedkinom. Dodaje kako bi se transakcija trebala dovršiti do kraja mjeseca, a tako je stavljen pečat na pregovore o kupnji koji su počeli još u prosincu prošle godine.

“Zadovoljstvo mi je obznaniti da smo postigli dogovor s Friedkin grupom oko kupnje AS Rome”, izjavio je dosadašnji klupski predsjednik Jim Palotta, također Amerikanac i suvlasnik Boston Celticsa. “Potpisali smo dokumente i u sljedećih nekoliko dana radit ćemo skupa kako bismo kompletirali formalne i zakonske obveze koje će dovesti do promjena. Dan i Ryan Friedkin posljednjih su mjeseci pokazali veliku posvećenost i želju u finaliziranju ovog dogovora i vođenju kluba u pozitivnom smjeru. Siguran sam da će biti odlični vlasnici.”

Official statement regarding the ownership of AS Roma.

Full story ➡️ https://t.co/klCQq76tbB pic.twitter.com/F15rSXTdt1

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 6, 2020