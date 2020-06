Novo poglavlje u priči o klupskoj legendi: Darijo Srna postao je sportski direktor Šahtara

Darijo Srna, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, novi je sportski direktor Šahtara.

Srna je za Šahtar odigrao 536 utakmica (rekord, naravno) u 15 godina i postigao 49 golova, a u ljeto prošle godine vratio se kao umirovljeni igrač u klub u kojem je ostavio neizbrisiv trag — u funkciji pomoćnog trenera. Godinu dana kasnije doživio je promociju.

“Ova sezona je za Darija bila probno razdoblje u ulozi ne-nogometaš. Svi smo se brinuli za njega, gledali hoće li uspjeti”, rekao je ovim povodom Sergej Palkin, predsjednik kluba. Sve je učinio vrlo uspješno! Svi razumijemo da je on klupska legenda.”

