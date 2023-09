Novozelandskim ragbijašima nužno je trebala pobjeda protiv Italije. Razbili su je s čak 79 razlike

Već se tri tjedna održava jubilarno, 10. Svjetsko prvenstvo u ragbiju, a grupna faza još nije gotova. Doduše, sve je bliže svom kraju, iduće nedjelje saznat ćemo imena svih osam četvrtfinalista. Među njima bi se ipak mogao naći i osvajač brončane medalje s prošlog SP-a, Novi Zeland, kojem je sinoć trebala pobjeda protiv neugodne Italije.

All Blacks ne samo da su ugrabili taj nasušno potreban trijumf, već su do njega došli na veoma uvjerljiv način. Naime, na kraju su slavili s čak 96-17, najveća im je to pobjeda na svjetskoj smotri još od 2007. godine, kada je nastradao Portugal (108-13). S druge strane, Talijani su pretrpjeli svoj najveći poraz u ovom natjecanju još od 1999., a i tada je njihov suparnik bio Novi Zeland (101-3).