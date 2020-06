Nunova šifra za igricu: Wolvesi su bili na nuli protiv Ville, a onda je ušao Traoré i zakuhao gol

Prije današnjeg ogleda Aston Villa imala je niz od sedam utakmica bez pobjede, a Wolvesi od sedam bez poraza.

I zapravo se nastavilo u tom tonu, samo što se brojka povećala za jedan na svakoj strani.

Otkad se Premier liga vratila, kvaliteta utakmica očekivano kašljuca, pogotovo u prvim poluvremenima. Ni ovaj susret u Birminghamu nije bio iznimka: ritma je nedostajalo, kao i inicijative, a obje momčadi imale su se za što boriti. Wolverhampton trenutno lovi četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka iako to ni na koji način neće biti lak zadatak, Aston Villa svim bi silama trebala grebati kako bi osigurala opstanak, ali miris Championshipa sve se više osjeti u lavljem brlogu. Igrom, a i rezultatima.

Narativ današnjeg susreta nije ni po čemu odskakao od ostale dvije utakmice Wolvesa nakon nastavka sezone. Adama Traoré svoju je šansu kao zapeta puška ponovno čekao s klupe, narančasta momčad odrađivala je posao i stvorila nekoliko zgodnih šansi u prvom dijelu od kojih se najviše mogu istaknuti Jiménezov pokušaj glavom iz 19. minute koji je obranio Ørjan Nyland, Dohertyjev udarac iz teške pozicije u 25. i greška norveškog vratara u 41. minuti. Želio je Nyland rukom dodati loptu svome braniču, a ona je završila u posjedu Dioga Jote koji je opalio po golu, ali neprecizno. Nevjerojatan sretnik u ovoj je situaciji bio Norvežanin koji je i u otvarajućoj utakmici nastavka prvenstva protiv Sheffielda zadobio Fortunine simpatije nakon što je s loptom doslovno pao u vlastita vrata i uspio prevariti gol tehnologiju.

Prvo poluvrijeme završilo je 0-0, a svaka momčad imala je po jedan udarac u okvir, uključujući onaj koji je s domaće strane uputio Jack Grealish u 37. minuti. Loptu je uhvatio Rui Patricio, a dinamično Villino dijete svaku se utakmicu čini sve depresivnije uslijed nemogućnosti njegove momčadi da išta napravi.

One shot on target for each team in a hard fought match so far.

Drugo poluvrijeme u principu se nastavilo u sličnom tonu, ali uz jednu bitnu razliku: u 60. minuti Jotu je zamijenila Zvijer.

I, samo dvije minute kasnije, Wolvesi su poveli. Traoré je primio loptu na suparničkoj polovici, izbacio dva igrača, dodao na stranu do Jiméneza koji je odlično ubacio u sredinu, lopta je dodana do Leandera Dendonckera koji je fino odmjeren udarac poslao i Villinu mrežu.

Svaka čast današnjem strijelcu, ali ponovno smo primorani pisati o njegovom španjolsko-malijskom running backu prerušenom u nogometaša. Osim što je sudjelovao u kreiranju pogotka, u prvih šest minuta provedenih u igri Traoré je imao dva kompletirana driblinga što je već bilo najviše od svih na terenu, četiri minute kasnije to se popelo na tri čime je nadmašio sve svoje suigrače, izluđivao je Douglasa Luiza koji ga je mogao jedino pokositi, a kraj susreta dočekao je s njih pet i svi su bili uspješni… Osim toga, osvojio je sedam od ukupno 12 duela i imao 87 posto točnosti dodavanja.

Within 10 minutes of coming off the bench, Adama Traore has already completed as many take-ons as all other Wolves players combined (3).

In a league of his own.

