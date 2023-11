O za osvetu: Hajduk je na konto sjajnog prvog poluvremena pobijedio Osijek na Pampasu

Hajduk je pobijedio Osijek na Opus Areni u zaostaloj utakmici 3. kola HNL-a i tako se osvetio za poraz na Poljudu od prije nešto više od dva tjedna. Bijeli su slavili s 1-0 u utakmici u kojoj su bili odlični u prvom, ali samo solidni u drugom poluvremenu. Na kraju ostaje dojam da je Hajduk sveukupno ipak bio nešto bolji i zaslužio pobjedu.

U prvom poluvremenu, igrao je samo Hajduk. Bijeli su odigrali jedno od svojih najboljih poluvremena u sezoni i bila bi nepravda da nisu na odmor otišli s golom prednosti. Hajduk je jednostavno bio bolji u svakom aspektu; s loptom, bez lopte, u kontri, u izgradnji igre. Samo je realizacija, još jednom, bila manjkava, ali za to je kompenzirala katastrofalna pogreška Vedrana Jugovića u 42., nakon čega je Hajduk i poveo.

No, krenimo redom. Hajduk je svoj nastup najavio već u 8. minuti, kada je Rokas Pukštas pokrenuo kontru i sjajno centrirao na Marka Livaju. Hajdukova desetka bila je neprecizna, ali bilo je to prvo gostujuće upozorenje. Par minuta kasnije Leon Dajaku okrenuo se na desnu nogu s lijevog krila i pucao pored gola, a u 13. je Emir Sahiti loše pucao iz kaznenog prostora, nakon što mu se sretno odbila jedna lopta koju je loše počistio Oleksandr Drambajev.

Hajduk je postajao sve opasniji i opasniji: Marko Malenica spasio je domaćina u 22. nakon opasnog Livajinog šuta. U 35. je zaprijetio i Pukštas nakon gužve u šesnaestercu, ali Osijek je sve to preživio. Na kraju, iako je strijelac bio Livaja, domaćinu je presudio Jugović, koji je krivo predao loptu u vlastitoj polovici i omogućio Sahitiju da gurne loptu u prostor za Livaju. Hajdukov kapetan takve prilike ne promašuje. Gosti su, dakle, sasvim zasluženo na odmor otišli s 1-0.

Zoranu Zekiću bilo je jasno da tako dalje ne ide. U nastavku su iz svlačionice od prve minute istrčali Mijo Caktaš, Domagoj Bukvić i Petar Pušić. Osijek je, shodno tome ili ne, u nastavku konačno počeo igrati. Domaći su konačno počeli s više igrača izlaziti u suparničku polovicu i prestali se braniti tako duboko. U kombinaciji s Hajdukovim opuštanjem, Osijek je u nastavku preuzeo i posjed, ali se i dalje mučio sa stvaranjem konkretnih šansi.

U sedmoj minuti nastavka, Bukvić je lošom loptom iza leđa Caktašu uprskao vrlo dobru kontru. Bila je to naznaka nekog boljeg Osijeka, koji je postao opasniji s Caktašem na terenu. Bivši hajdukovac u 58. je imao jedan pokušaj glavom, a onda je, minutu kasnije, stvorio i sam priliku za svoju momčad centaršutom s krila.

Tada je momentum već u potpunosti prešao na Osijekovu stranu, pa je reagirao i Mislav Karoglan. Prvo je ubacio Fahda Moufija, a onda Vadisa Odjidja-Ofoeu i Aleksandra Trajkovskog. Hajduk nije puno dobio u napadačkoj fazi s tim zamjenama, ali se zato stabilizirao i preživio period osječkoga naleta. Štoviše, Pukštas je u 83. minuti imao priliku riješiti pitanje pobjednika; Trajkovski je ubacio iz kuta, Zvonimir Šarlija prebacio loptu u sredinu, a Pukštas glavom gađa stativu.

Tada se utakmica ponovno rasplamsala, budući da je Osijek već u sljedećoj akciji mogao doći do izjednačenja. Nije to bila izrađena akcija, lopta se na vrhu kaznenog prostora odbila na udarac Jugoviću, ali Osijekova sedmica nije se uspjela iskupiti za pogrešku u prvom poluvremenu. Do kraja utakmice Zekić je u vatru gurnuo Kristijana Lovrića i dao HNL debi mladom Antonu Matkoviću, ali do kraja nije uspio doći do izjednačenja. Na Pampasu će se vjerojatno još neko vrijeme žaliti za Lovrićevim udarcem koji je u petoj minuti sudačke nadoknade odsjeo na gredi.

Dojam u drugom poluvremenu bio je puno bolji, ali Zekićeva momčad sada je upisala drugi poraz u nizu i zaostaje devet bodova za Hajdukom, koji se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice.