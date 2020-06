Objavljen raspored lude vožnje u Disney Worldu: NBA se nastavlja susretom Lakersa i Clippersa

Ukoliko nastavka bude, naravno…

NBA liga objavila je službeni raspored utakmica za nastavak sezone, a ljubitelji američke košarke mogu zadovoljno početi trljati ruke zbog toga što bi nas već na samom početku trebali dočekati vrlo zanimljivi parovi. Dakle, natjecanje se nastavlja, po američkom vremenu, 30. srpnja nakon četiri mjeseca pauze i to u Disney World kompleksu u Orlandu, gledatelja neće biti, a očekuju nas sljedeće utakmice…

‘Radost loptanja pod obručima’ ponovno će okusiti Utah Jazz i New Orleans Pelicansi 31. srpnja (petak) u 00:30 po srednjoeuropskom vremenu, a potom je na rasporedu veliki derbi između Los Angeles Lakersa i Los Angeles Clippersa koji počinje u tri ujutro.

U petak i u noći na subotu očekuje šest novih ogleda: sastaju se ‘domaćin’ Orlando Magic i Brooklyn Netsi (20:30 sati), Memphies Grizzliesi i Portland Trail Blazersi te Phoenix Sunsi i Washington Wizardsi (oba susreta trebala bi početi u 22 sata), Milwaukee Bucksi i Boston Celticsi (00:30), Sacramento Kingsi i San Antonio Spursi (dva sata iza ponoći) te Houston Rocketsi i Dallas Mavericksi (tri ujutro).

Full breakdown of the opponents on every team’s schedule 🔥

(via @NBA) pic.twitter.com/1COB27pNtx

— SportsCenter (@SportsCenter) June 27, 2020