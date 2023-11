Obje ekipe bile su grozne, ali Marseille ipak malo manje. Svladao je Ajax u ludnici od sedam golova

Središnja utakmica večeri petog kola grupne faze UEFA-ine Europa lige donijela je ključnu utakmicu skupine B; Marseille je u europskom klasiku dočekao Ajax u dvoboju dviju pomalo posrnulih momčadi, no Kopljanici su u puno gorem sosu dočekali taj ogled.

Olympique je Brightonovom pobjedom kod AEK-a osigurao drugu fazu i zapravo lovi prvo mjesto, a Ajax je morao pobijediti ako je želio imati sve u svojim rukama kako bi pokušao izboriti proljeće u Europi preko Konferencijske lige i uzimanja trećeg mjesta u skupini. Na kraju nije uspio; Marseille je pobijedio 4-3 u ludnici na Vélodromeu koja nije pružila puno kvalitete, ali zato jest zabave.

Ajax je, zapravo, triput nadoknađivao minus. Marseille je poveo već u sedmoj minuti zato jer je Jorrel Hato faulirao Ismaïlu Sarra u vlastitom kaznenom prostoru; Pierre-Emerick Aubameyang bio je siguran s bijele točke, a kasnijim je golom potpuno raspametio domaće navijače.

Ipak, do toga ćemo već doći. Ni Marseille nije obrambeno bajan pa je Ajax izjednačio u već u 10. minuti preko snažnog Briana Brobbeyja. Stasiti amsterdamski topnik prevario je Paua Lópeza na dodavanje Stevena Berghuisa, a četiri minute kasnije umalo je opet matirao španjolskog vratara nakon duge lopte Carlosa Borgesa.

Marseille se potom malo stabilizirao, a to je vrlo brzo rezultiralo novim vodstvom; Chancel Mbemba u 26. je poentirao kako on to obično i čini — glavom. Jonathan Clauss ubacio je iz kuta, a Ajax je opet uspio brzo odgovoriti. U 30. minuti ponovno je proradila kombinacija Berghuis – Brobbey; 21-godišnji napadač tada je zabio na sličan način kao i kod prvog gola, a to mu je bio sedmi pogodak ove sezone čime je najbolji Ajaxov strijelac.

FOUR GOALS in 30 minutes between Marseille and Ajax! 🤩🤩#UEL pic.twitter.com/L6rsow7Cs3 — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 30, 2023

Iako je Marseille imao problema s robusnim Brobbeyjem, to je zapravo bio i jedini način na koji je Ajax prijetio u prvom dijelu. Auba je već u drugoj minuti nastavka fenomenalnim škaricama zabio za 3-2, a domaći navijači ponadali su se da njihovi ljubimci neće ispustiti vodstvo i po treći put. Potencijalno ključni trenutak dogodio se u 63. kada je dvostruki asistent Berghuis isključen zbog grubog starta nad Joaquínu Correi koji je nedugo zatim morao izaći, a Marseille je počeo dominirati i jurnuo po četvrti gol kako bi ubio utakmicu.

Na njegovu nesreću, samo je primio gol za 3-3 s igračem više na terenu; Chuba Akpom ušao je u igru u 77. i već dvije minute poslije zabio za poravnanje na ubačaj Kristiana Hlynssona. Prvi susret između ove dvije ekipe završio je upravo rezultatom 3-3 tako da su dinamični dvoboji nešto što, izgleda, ne možemo izbjeći kad su one u pitanju.

Gosti iz Amsterdama u završnici su igrali puno bolje — iako su bili u brojčanom deficitu — i bili su jako blizu tome da izvuku nešto iz današnje utakmice. Međutim, onda je u sudačkoj nadoknadi gostujući vratar Diant Ramaj napravio neviđenu glupost; krenuo je uhvatiti jednu visoku loptu u kaznenom prostoru, ali ona mu je ispala iz ruku. Na nju je naletio Sarr koji ju je pokušao zahvatiti glavom, no samo je naletio na Ramajevu šaku.

Nije bilo namjere, ali ipak se radilo o prekršaju za penal. Aubameyang je opet stavio loptu na bijelu točku i još jednom poentirao, a to je bilo sve.

Marseille je sada prvi u grupi i dovoljan mu je remi kod Brightona ako želi osvojiti prvo mjesto u skupini, a Ajax mora pobijediti AEK doma ako želi proljeće u Europi. Eto, to je stanje pred zadnje kolo — ovaj rezultat zapravo ne odgovara nikome.